Flügelstürmer Bynoe-Gittens verlängert beim BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und der englische U21-Nationalspieler Jamie Bynoe-Gittens haben sich auf eine Zusammenarbeit über 2025 hinaus geeinigt. Der 19 Jahre alte Offensivakteur verlängerte zwei Tage vor dem Dortmunder Champions-League-Duell gegen den AC Mailand seinen Vertrag bis 2028. "Jamie ist ein Versprechen für die Zukunft", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Mitteilung am Montag.

"Ich bin stolz, dass Borussia Dortmund mir die Gelegenheit gibt, einen so langfristigen Vertrag zu unterschreiben", sagte Bynoe-Gittens. Der BVB habe auch in den verletzungsbedingt schwierigeren Phasen immer am U19-Europameister festgehalten und sei daher immer der erste Ansprechpartner gewesen, so der Londoner.

Bynoe-Gittens war 2020 von Manchester City zum BVB gewechselt. Nach zwei Schulteroperationen ist der Flügelstürmer seit Saisonbeginn wieder beschwerdefrei und stand zuletzt beim Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (1:0) in der Startelf.

