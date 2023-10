Dortmund ist gegen Union Favorit

Foto: IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto/SID

Fußball-Bundesligist Union Berlin geht als Außenseiter in das Duell bei Vizemeister Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Laut Sportwettenanbieter bwin gibt es eine Quote von 1,60 für einen Heimsieg der Westfalen. Gewinnt Union nach sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Folge den Vergleich der Champions-League-Starter, gibt es für 10 Euro Einsatz 52,50 Euro zurück. Ein Unentschieden bringt das 4,20-fache des Einsatzes.

Im Derby empfängt Tabellenführer Bayer Leverkusen am Sonntag den klaren Außenseiter 1. FC Köln. Einen unwahrscheinlichen Auswärtssieg der Kölner belohnen die Buchmacher mit einer Quote von 8,25. Der Heimsieg der Werkself ist mit einer Quote von 1,34 notiert.

Rekordmeister Bayern München geht ebenfalls am Sonntag klar favorisiert ins Heimspiel gegen den SC Freiburg (Quote 15,00). Einen Sieg der Elf von Trainer Thomas Tuchel belohnt der Buchmacher mit einer Quote von 1,16.

© 2023 SID