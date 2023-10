Guirassy mit Rekord

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat mit seinem Hattrick beim 3:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg einen Rekord in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Der Nationalspieler aus Guinea steht nach sieben Spieltagen bei 13 Saisontoren, so gut ist noch kein Spieler vor ihm gestartet.

Der bisherige Rekordhalter Robert Lewandowski hatte in der Spielzeit 2020/2021, in der er am Ende mit 41 Treffern den die Bestmarke von Gerd Müller (40) übertraf, in den ersten sieben Spielen elf Treffer erzielt.

