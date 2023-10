Kimmich rechtzeitig fit für das Topspiel gegen Mainz

Nationalspieler Joshua Kimmich ist rechtzeitig für das Bundesliga-Spiel von Bayern München beim FSV Mainz 05 fit geworden. Der Mittelfeldmann, der wegen eines grippalen Infekts die Reise der DFB-Auswahl in die USA ohne Einsatz vorzeitig hatte abbrechen müssen, steht in der Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in der Startelf des Rekordmeisters.

Im Vergleich zum Sieg gegen den SC Freiburg (3:0) verändert Trainer Thomas Tuchel sein Team auf drei Positionen. Auch Leon Goretzka spielt von Beginn an, nachdem er im Länderspiel gegen Mexiko (2:2) einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte. Matthijs de Ligt ersetzt den verletzten Dayot Upamecano in der Innenverteidigung, Thomas Müller sitzt zunächst auf der Bank.

Wie erwartet fehlt dagegen Noussair Mazraoui, der nach dem Wirbel um seinen pro-palästinensischen Social-Media-Beitrag keine Konsequenzen zu befürchten hat, aufgrund von muskulären Problemen.

