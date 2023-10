Der BVB möchte in Frankfurt den nächsten Sieg feiern

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund ist am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Favorit im Bundesligaduell bei Eintracht Frankfurt. Gewinnt der BVB in der hessischen Metropole, gibt es bei bwin für 10 Euro Einsatz 21,50 Euro zurück. Ein Unentschieden bringt das 3,70-fache des Einsatzes. Ein Heimsieg der Frankfurter wird mit dem 3,10-fachen des Einsatzes belohnt.

RB Leipzig ist gegen den 1. FC Köln haushoch favorisiert (Quote 1,43). Sichern sich die Kölner überraschend weitere Punkte im Abstiegskampf, belohnt der Buchmacher dies mit einer Quote von 7,00.

Zum Abschluss des Spieltages müssen die Freiburger von Trainer Christian Streich zum Tabellenführer Bayer Leverkusen. Der Sportwettenanbieter erwartet den Gastgeber klar in der Favoritenrolle (Quote 1,33). Entführen die Südbadener drei Punkte aus der BayArena, belohnen die Buchmacher dies mit einer Quote von 8,50.

© 2023 SID