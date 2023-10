Alonso und Streich treffen am Sonntag aufeinander

Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen sieht seinen Trainerkollegen Christian Streich vom SC Freiburg als Vorbild an. "Ich habe großen Respekt vor ihm. Er hat das sehr gut gemacht in den letzten Jahren. Ich lerne viel von dieser Art Typ von Trainer", sagte Alonso vor dem Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Der Spanier warnte seine Mannschaft "vor einem schweren Spiel". Bayer sei aber "auf einem guten Weg" und wolle sich auch von Freiburg "nicht stoppen lassen".

Leverkusen führt die Liga nach acht Spielen mit 22 Punkten vor dem VfB Stuttgart (21) und Bayern München (20) an. "Es ist erst der achte Spieltag, wir wissen nicht, was im Mai passieren wird. Aber das Niveau der Bundesliga wird immer besser", sagte Alonso.

