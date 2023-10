Manuel Neuer gibt sein Comeback.

Manuel Neuer feiert 331 Tage nach seinem bislang letzten Pflichtspiel sein mit Spannung erwartetes Comeback. Der Kapitän steht im Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen Aufsteiger Darmstadt 98 (15.30 Uhr/Sky) wie von Trainer Thomas Tuchel angekündigt in der Startelf.

Neuer hatte zuletzt beim letzten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar gegen Costa Rica (4:2) am 1. Dezember 2022 im Tor gestanden. Acht Tage später erlitt er bei einem Ski-Unfall einen komplizierten Unterschenkelbruch. Die geplante Rückkehr in der Sommer-Vorbereitung musste er wegen diverser Probleme immer wieder verschieben.

Der 37-Jährige kam mit einem sanften Lächeln in die Arena. Er ersetzt seinen Stellvertreter Sven Ulreich, der zuletzt mit sehr überzeugenden Leistungen aufgefallen war. Im Vergleich zum Champions-League-Spiel in Istanbul bei Galatasaray (3:1) ist es die einzige Änderung in der Anfangsformation. Routinier Thomas Müller sitzt erneut auf der Bank.

