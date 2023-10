Rani Khedira wurde für drei Spiele gesperrt

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der kriselnde Bundesligist Union Berlin muss drei Ligaspiele auf Rani Khedira verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Mittelfeldspieler wegen rohen Spiels. Khedira hatte in der Begegnung bei Werder Bremen (0:2) am vergangenen Samstag nach einem Foul an Romano Schmid die Rote Karte gesehen.

Union hat zehn Pflichtspiele in Folge verloren. Für das Pokalspiel beim VfB Stuttgart am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) ist Khedira spielberechtigt.

© 2023 SID