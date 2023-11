Der deutsche Klassiker: Spitzenquoten zum Spitzenspiel bei CASHPOINT.com

Wenige Minuten trennten Borussia Dortmund im Mai von der Meisterschaft. Dann traf Jamal Musiala für die Bayern in Köln und der Rekordmeister holte seinen 11. Titel in Serie. Auch in dieser Saison greifen die beiden großen Rivalen wieder nach der Meisterschale, jetzt kommt es zum Duell! Dortmund oder Bayern – wer gewinnt den Klassiker?

Deutscher Klassiker steigt am 4. November

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Starke Ergebnisse gegen die Kritik: Obwohl der BVB bislang nicht an die starken Leistungen der vergangenen Rückrunde anknüpfen kann, haben die Schwarz-Gelben schon viele Punkte gesammelt. Auch in der Champions League ist die Mannschaft von Edin Terzić nach dem Sieg in Newcastle wieder auf Kurs Achtelfinale. Doch der letzte Sieg gegen die Bayern liegt mittlerweile 4 Jahre zurück.

Auch beim FCB läuft in der Hinrunde noch nicht alles rund. Verletzungssorgen, kleiner Kader, fehlende Weiterentwicklung: Thomas Tuchel hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Dafür sind die Bayern seit der Niederlage im Supercup gegen Leipzig bislang weiterhin ungeschlagen und auch Manuel Neuer ist zurück im Tor. Schwer wiegt allerdings das gestrige blamable Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den Drittligisten - damit ist schon mal ein Titel fix weg.

