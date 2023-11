Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht den FC Bayern auch in naher Zukunft wirtschaftlich enteilt. "Finanziell begegnen wir uns nicht auf Augenhöhe, und diesen Abstand werden wir auch in den kommenden Jahren nicht verringern können. Dafür bewegt sich der FC Bayern in einem wirtschaftlich zu starken Umfeld", sagte Watzke vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Ligaportal-Liveticker) der Sport Bild.

Starker Mann bei Borussia Dortmund: Hand-Joachim Watzke

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Ein starke Leistung des BVB sei es aber, "dass wir 18 Jahre lang nachgezogen haben und sportlich nicht haben groß abreißen lassen. Wir haben in der vergangenen Saison für einen spannenden Meisterkampf gesorgt", betonte Watzke, der 2005 bei den Westfalen zum Boss aufstieg: "Ich bin mir sicher, dass wir in der Bundesliga auch in dieser Saison wieder einen spannenden Meisterkampf haben werden."

© 2023 SID