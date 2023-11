Tuta musste in Helsinki passen

Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Uwe Koch/Eibner-Pressefoto

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann im Auswärtsspiel bei Werder Bremen womöglich wieder auf Abwehrspieler Tuta zurückgreifen. "Da sind wir schon relativ zuversichtlich", sagte Trainer Dino Toppmöller vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit Blick auf die mögliche Rückkehr des Stammspielers.

Der Brasilianer, der in der Conference-League-Partie bei HJK Helsinki (1:0) aufgrund einer Schulterprellung gefehlt hatte, werde am Samstag im Abschlusstraining den "letzten Härtetest" absolvieren. Bei Abwehrchef Robin Koch dürfte es dagegen eng werden, am Freitag steht noch eine MRT-Untersuchung an. "Wir müssen einfach die Ergebnisse abwarten", sagte Toppmöller.

Der Trainer der Hessen gab inmitten zahlreicher Spiele zu, "dass die Reisen und die Spiele alle irgendwo ein Stück weit ein bisschen Kraft kosten". Aber sein Team habe es bislang trotz einiger Ausfälle "überragend" gemacht. "Wir sind alle körperlich auf einem sehr guten Level, sodass wir das auch verkraften können", sagte der 42-Jährige.

© 2023 SID