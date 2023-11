Marvin Ducksch freut sich auf seinen alten Sturmpartner

Foto: FIRO/FIRO/SID

Marvin Ducksch hofft nach seiner ersten Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf ein Debüt möglichst an der Seite von Niclas Füllkrug. "Ich freue mich, meinen alten Partner wieder zu sehen", sagte der Angreifer von Werder Bremen nach dem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt bei DAZN: "Wenn man über zwei Jahre zusammengespielt hat, verlernt man das nicht. Die Wege sind immer noch die gleichen."

Der Ex-Bremer Füllkrug stürmt zwar jetzt für Borussia Dortmund - aber in der Nationalmannschaft könnten die beiden "hässlichen Vögel" (O-Ton Füllkrug) wieder Seite an Seite auflaufen. "Es war immer mein Traum, mit den besten Spielern Deutschlands zusammenzuspielen und mein Land zu vertreten. Vielleicht wird er in den nächsten Tagen Wirklichkeit", sagte der 29 Jahre alte Ducksch.

Ducksch hatte gegen Frankfurt per Foulelfmeter das 1:0 erzielt und damit auch im dritten Ligaspiel in Folge getroffen. Entsprechend groß ist sein Selbstbewusstsein vor dem ersten Treffen mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Er hat mir gesagt, dass ich gut drauf bin. Ich bin einfach sehr stolz, da hinfahren und sehr viel lernen zu dürfen. Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung machen darf. Ich werde viel aufsaugen und versuchen, meine Stärke mit in die Mannschaft zu bringen", sagte Ducksch.

