Der FCA will in der Bundesliga ganz nach oben

Die Verantwortlichen des FC Augsburg wollen sich auf Dauer nicht mit dem Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga zufrieden geben. "Wir wollen mehr erreichen als in den letzten Jahren und glauben, dass der gesamte Klub zu mehr fähig ist", sagte Geschäftsführer Michael Ströll im kicker-Interview. Die Entwicklung werde "nicht von heute auf morgen passieren", ergänzte er, aber "ich bin überzeugt, dass wir den FC Augsburg auf Strecke in den Top Ten der Bundesliga etablieren können".

Das primäre Ziel des Vereins will Ströll dennoch nicht aus den Augen verlieren. "Priorität hat die Zugehörigkeit zur Bundesliga. Als FCA dürfen wir nicht so naiv sein zu glauben, automatisch dauerhaft dabei zu sein, nur weil wir das jetzt 13 Jahre am Stück geschafft haben", sagte er, "aber, und das ist klare Ausrichtung: Wir sind ambitioniert."

Unter dem neuen Trainer Jess Thorup bleiben die Augsburger einstweilen unbesiegt: In den vier Spielen unter Anleitung des Dänen gab es zwei Siege und zwei Unentschieden. In der Tabelle steht der FCA nach elf Spieltagen auf Rang zehn.

