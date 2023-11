Jürgen Kohler ist begeistert von Bayerns Stürmerstar

Jürgen Kohler (58) ist begeistert von Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane (30). "Ich kannte ihn zwar aus England, ich wusste auch, dass er viele Tore in England gemacht hat - aber mich begeistert einfach sein Wesen, seine Bescheidenheit, seine Demut", sagte der Weltmeister von 1990 dem SID anlässlich seiner Aufnahme in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund.

"Und ich finde, das siehst du in jeden seiner Aktionen, auch wie der mit Gegenspielern umgeht, wie der mit seinen eigenen Mitspielern umgeht", schwärmte Kohler, einst bei Borussia Dortmund als "Fußball-Gott" gepriesen: "Das ist schon außergewöhnlich und da hat Bayern München natürlich einen Top-Athleten an Land gezogen."

Mit 17 Toren in der Bundesliga hat Kane schon jetzt einmal häufiger getroffen als die Schützenkönige Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku in der vergangenen Saison - in nur elf Spielen.

