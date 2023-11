Rummenigge erwartet enge Meisterschaft

Foto: POOL/AFP/SID/TOM WELLER

Der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge erwartet im Titelkampf der Fußball-Bundesliga eine schwierige Aufgabe für seinen Klub. "Leverkusen macht es richtig gut und hat sich klug verstärkt", sagte Rummenigge den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Sie verdienen großen Respekt, weil sie wirklich attraktiven Fußball spielen. Aber wir werden nicht nachlassen, das kann ich versprechen."

Rummenigge lobte zugleich Bayer-Coach Xabi Alonso, der einst auch in München spielte. "Für mich ist es überhaupt keine Überraschung, dass er jetzt diesen Erfolg hat", sagte der 68-Jährige anlässlich seiner Aufnahme in die Hall of Fame im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die Mannschaft des FC Bayern sieht der frühere Vorstandsvorsitzende gut aufgestellt. Man habe sich bewusst für einen kleineren Kader entschieden. Damit habe man unter anderem auch dem eigenen Nachwuchs mehr Chancen eröffnen wollen.

Der 19-jährige Aleksandar Pavlovic, der bereits einmal in der Startelf stand, sei dafür ein positives Beispiel. "Und so wünschen wir uns das", sagte Rummenigge: "Frans Krätzig hat auch gerade wie Pavlovic einen Profivertrag bis 2027 bekommen. Ich sehe das als Verpflichtung nicht nur gegenüber dem FC Bayern, sondern auch gegenüber dem deutschen Fußball."

Die großen Klubs, zu denen er neben dem FC Bayern auch Dortmund, Leverkusen und Leipzig zähle, müssten nicht nur besser ausbilden, "wir müssen den Jungs auch die Chance geben, zu spielen." Das sei auch mit Blick auf die Nationalmannschaft wichtig. "Wir verlangen von unserer Nationalmannschaft, dass sie im nächsten Jahr Europameister wird, obwohl es da noch einige Lücken im Kader gibt", sagte Rummenigge: "Aber wo sind denn die deutschen Spieler, mit denen man die schließen kann?"

