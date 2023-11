Rose will es in Wolfsburg "besser machen"

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Fußball-Bundesligist RB Leipzig pocht vor dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die Revanche für das Aus im DFB-Pokal an gleicher Stelle. "Für uns ist wichtig, dass wir bei uns bleiben und es besser machen. Wir hatten nicht unseren besten Tag, waren nicht intensiv genug in vielen Situationen. Wir haben dafür die Quittung bekommen", sagte Rose am Freitag: "Samstag haben wir die Chance, es besser und anders zu machen. Es geht um wichtige Punkte in der Bundesliga."

Fehlen wird den Leipzigern Timo Werner. Der Angreifer laboriert an muskulären Problemen im Adduktorenbereich. "Das ist Pech. Wir hoffen, dass es jeden Tag besser wird", sagte Rose.

Fraglich sind zudem die Einsätze von Benjamin Sesko und Kevin Kampl. Beide könnten für das Gastspiel in Wolfsburg aber eine Option sein.

© 2023 SID