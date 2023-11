Maehle fehlt gegen Leipzig krankheitsbedingt

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) auf Joakim Maehle verzichten. Der dänische Verteidiger kam krank von der Länderspielreise zurück, dies teilte VfL-Trainer Niko Kovac auf einer Pressekonferenz am Freitag mit. Ansonsten seien alle bis auf die Langzeitverletzten dabei.

Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg wünscht sich Kovac am Wochenende den Turnaround. "Wir haben in den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt und wissen auch, dass das nicht das ist, was wir brauchen und möchten", so der Wolfsburger Coach. Man habe am Samstag "wieder die Chance, uns zumindest zum Teil zu rehabilitieren. Neue Chance, neues Glück."

Damit das gelingt, fordert Kovac von seinem Team, die "vielen Gegentreffer zu minimieren. Wenn du jedes Mal zwei oder drei kassierst, wird es schwierig, egal für welche Mannschaft in der Bundesliga, diese Spiele dann auch zu gewinnen."

Die Erinnerungen der Wölfe an Leipzig sind gut. Vor dreieinhalb Wochen hatte der VfL die Sachsen aus dem DFB-Pokal geworfen (1:0) und ihnen damit den Traum von der Titelverteidigung zerstört.

