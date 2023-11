Die Union-Fans danken Fischer und Hoffmann

Foto: IMAGO/Matthias Koch/IMAGO/Matthias Koch/SID/IMAGO/Matthias Koch

Die Fans von Union Berlin haben sich vor dem ersten Spiel ohne Ex-Trainer Urs Fischer und dessen Assistenten Markus Hoffmann von dem so erfolgreichen Trainerteam verabschiedet. "Ihr habt Träume verwirklicht, die wir eigentlich nie hatten", stand am Samstag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg unter Ebenbildern der beiden Coaches auf der Waldseite des Stadions An der Alten Försterei.

Gleichzeitig hielten Anhänger im ganzen Stadion verteilt zahlreiche Transparente mit Danksagungen hoch. Fischer hatte den Verein in der Vorwoche nach 14 Spielen ohne Sieg und dem Absturz an das Tabellenende verlassen. In dieser Zeit hatte Fischer die Köpenicker von der 2. Liga bis in die Champions League geführt. Momentan wird die Mannschaft von Interimscoach Marco Grote und dessen Co-Trainerin Marie-Louise Eta betreut.

