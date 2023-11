Zentner verletzte sich in Hoffenheim am Finger

Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/foto2press/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf Stammkeeper Robin Zentner verzichten. Wie die Mainzer am Donnerstag mitteilten, hatte sich der 29-Jährige im Spiel bei der TSG Hoffenheim (1:1) am vergangenen Spieltag eine knöcherne Fingerverletzung zugezogen. Wie lange Zentner ausfallen wird, ließ der Verein offen.

Zentner verpasste in der laufenden Saison bisher noch keine Pflichtspielminute und führte die Mainzer in Abwesenheit von Kapitän Silvan Widmer in 13 von 14 Partien als dessen Vertreter aufs Feld.

