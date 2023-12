Nicht nur in der österreichischen ADMIRAL Bundesliga führt der Wintereinbruch mit heftigen Schneefällen zu Spielabsagen am heutigen Samstag (in Tirol und in Salzburg), sondern auch im deutschen Fußball-Oberhaus. Betroffen davon ist Rekordmeister FC Bayern München, dessen Samstagnachmittag-Partie (15:30 Uhr, Allianz Arena) gegen den aktuell Tabellenletzten 1. FC Union Berlin witterungsbedingt nicht stattfinden wird.

Auch Bahnverkehr im Großraum München weiträumig eingestellt

Das gab die Münchner Verkehrsgesellschaft am Vormittag bekannt. Grund für die Absage ist ein Wintereinbruch in Süddeutschland, der auch im Großraum München für heftige Schneefälle sorgt.