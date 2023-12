Torsten Lieberknecht

Trainer Torsten Lieberknecht vom Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 geht das Aufsteigerduell am Samstag beim 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky) zuversichtlich an. "Die große Überschrift lautet: Wir wollen mutig und frech bleiben", sagte der Coach am Donnerstag: "Und wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen, wenn das eine oder andere mal nicht funktioniert."

Obwohl Darmstadt mit neun Zählern auf dem drittletzten Platz rangiert, sieht Lieberknecht darin einen Erfolg. "Wir sind in der Liga bei der Musik dabei", äußerte der gebürtige Pfälzer: "Viele hatten befürchtet, dass wir gar keine Chance haben werden. Das konnten wir widerlegen."

Mit einem Sieg könnte Darmstadt an den Heidenheimern (elf Punkte) vorbeiziehen. "Heidenheim kennen wir aus den vielen gemeinsamen Zweitliga-Duellen", sagte Lieberknecht: "Neben ihrer Physis haben sie aber auch gute Fußballer in ihren Reihen. Unsere Spiele gegeneinander sind immer eng und umkämpft."

