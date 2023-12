Schwieriger Stand für Timo Werner in Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Nationalspieler Timo Werner die Tür für eine Leihe im Winter geöffnet. Der Angreifer hat seinen Stammplatz beim DFB-Pokalsieger verloren und befindet sich seit längerer Zeit in einer sportlichen Krise, weshalb Sportdirektor Rouven Schröder ihn zu einem Gespräch einbestellte. Das bestätigten die Sachsen dem SID. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über eine mögliche Freigabe berichtet.

RB wünscht sich, dass Werner den Turnaround in Leipzig schafft - schließt eine Leihe, auch in Hinblick auf Werners EM-Chancen, aber nicht aus. Werner ist seit Saisonbeginn in einem Formtief und kämpft immer wieder mit kleineren Verletzungen. Von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde er zuletzt nicht mehr berücksichtigt. Im Leipziger Angriff erhalten aktuell der starke Neuzugang Lois Openda, Klub-Ikone Yussuf Poulsen und Benjamin Sesko den Vorzug.

"Er hat eine schwierige Phase, wir unterstützen ihn. Es ist nicht immer alles Sonnenschein. Wenn einer das Thema hat, er möchte was anderes tun, dann werden wir uns damit beschäftigen", hatte Schröder zuletzt gesagt. Werner war im Sommer 2022 vom FC Chelsea nach Leipzig zurückgekehrt.

