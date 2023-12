Darmstadts Lieberknecht bleibt optimistisch

Trotz der bislang dürftigen Ausbeute von neun Punkten aus zwölf Bundesligaspielen blickt Torsten Lieberknecht optimistisch auf den weiteren Verlauf der Saison mit Darmstadt 98. "Viele haben erwartet, dass wir tatsächlich chancenlos sind", sagte der Trainer des Aufsteigers bei einem Termin des japanischen Automobilherstellers Suzuki in Offenbach dem SID: "Das spüren wir überhaupt nicht. Wir haben Siege eingefahren, daheim wie auswärts. Wir sind nicht chancenlos, das ist gut zu wissen."

Momentan ist Darmstadt Schlusslicht. Wie aber in der Aufstiegssaison schaue er nicht zu sehr auf die Tabelle, sagte Lieberknecht. Wichtig sei, immer in Reichweite zu bleiben und kontinuierlich Punkte zu sammeln. Union Berlin auf dem 15. Tabellenplatz ist nur einen Zähler entfernt, zum VfL Bochum auf dem 14. Rang sind es vier Punkte.

"Die Normalität ist eingetreten, gegen die wollen wir ankämpfen", sagte Lieberknecht, der mit seiner Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den VfL Wolfsburg empfängt. Gegen die Niedersachsen "wollen wir alles in die Waagschale werfen, um unsere Ausgangsposition zu verbessern".

Die schwierige Situation im Tabellenkeller sei auch mental herausfordernd. "Wir müssen aushalten, dass wir mehr Niederlagen einstecken", so der 50-Jährige: "Aber wir wissen, dass wir so viele Siege und Punkte einheimsen wollen, dass wir in der Liga bleiben. Die Chance haben wir, das merken wir."

