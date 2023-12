Erst treffsicher, dann verletzt: Kingsley Coman (l.)

Foto: AFP/SID/PETER POWELL

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss für den Rest des Jahres auf Kingsley Coman und Noussair Mazraoui verzichten. Coman zog sich im Champions-League-Spiel bei Manchester United am Dienstag (1:0) kurz nach seinem Siegtreffer einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu, Außenverteidiger Mazraoui einen Muskelbündelriss in der linken Wade.

Beide werden nach Bayern-Angaben "in den kommenden Spielen" fehlen. Die Münchner treffen in diesem Jahr noch im Bundesliga-Spitzenspiel auf den VfB Stuttgart (Sonntag), drei Tage später sind sie beim VfL Wolfsburg zu Gast.

