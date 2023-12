BVB-Trainer Terzic hat noch einige Personalsorgen

Borussia Dortmund will die guten Leistungen aus der Champions League endlich auch wieder in der Fußball-Bundesliga abrufen. "Das ist der klare Auftrag, dass wir viele gute Dinge in die nächsten Liga-Spiele einfließen lasen, die extrem wichtig sind", sagte Trainer Edin Terzic am Freitag. Er nannte aber auch das 2:3 in Unterzahl gegen RB Leipzig zuletzt als vorbildhaft.

Beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zählt trotz einiger Personalsorgen nur der Sieg. "Jeder weiß, worum es geht. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, aber das klare Ziel sind drei Punkte", sagte Terzic und benannte einen "Sechs-Punkte-Plan", in den er das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am 19. Dezember einbezog.

In Augsburg fehlt Innenverteidiger Mats Hummels nach seiner Roten Karte gegen Leipzig gesperrt. Marcel Sabitzer, der ohnehin mit Wadenproblemen kämpft, hat sich eine Erkältung eingefangen. Sein Einsatz ist ebenso fraglich wie der von Karim Adeyemi (Schlag aufs Sprunggelenk) und Salih Özcan (Hüftbeschwerden). "Da müssen wir jeweils abwarten, ob es reicht", sagte Terzic.

