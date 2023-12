Will eine Ära prägen: Dino Toppmöller

Foto: AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Trainer Dino Toppmöller möchte gemeinsam mit Sportvorstand Markus Krösche in den nächsten Jahren beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt etwas bewegen. "Ich bin total überzeugt, dass wir hier in den nächsten Jahren eine Ära prägen können", sagte Toppmöller im kicker-Interview. Daher hat er in seinem bis 2026 datierten Vertrag auch keine Ausstiegsklausel: "Für mich war klar: Wenn ich hierherkomme, will ich so lange wie möglich bleiben und etwas aufbauen."

Sein erstes halbes Jahr bei den Hessen verlief mit Höhen und Tiefen. Nach 15 Spielen liegt die Eintracht auf Platz acht. Toppmöller blickt aber positiv in die Zukunft. "Ich sehe jeden Tag im Training, dass wir sehr viele junge, spannende Spieler haben, die nicht nur gut sind, sondern auch richtig Lust haben, sich zu entwickeln", sagte der 43-Jährige. Er sei weiterhin überzeugt davon, "dass die nächsten Jahre sehr positiv laufen werden". Der Verein werde von Leuten geführt, "die einen klaren Plan und einen guten Überblick haben und keine verrückten Dinge aus reinem Aktionismus machen".

Diese Souveränität schätzt er auch an seinem Vorgesetzten Krösche. "Markus hat eine gute emotionale Kontrolle. Er fliegt nicht durch Frankfurt, wenn wir gegen Bayern gewinnen. Genauso wenig ist er am Boden zerstört, wenn wir in Augsburg verlieren. Er ist sehr sachlich, dazu ist er inhaltlich sehr kompetent."

