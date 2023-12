Tuchel sorgt sich wegen der Kontinentalturniere

Trainer Thomas Tuchel sieht Bayern München angesichts der anstehenden Kontinentalturniere in Afrika und Asien vor einer großen Herausforderung. Es sei "extrem unglücklich, dass die Vereine die Spieler in der Saison abstellen", sagte Tuchel am Dienstag: "Aber wir werden damit umgehen und Lösungen dafür finden."

Aus dem aktuellen Bayern-Kader werden voraussichtlich Min-Jae Kim (Südkorea), Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) und der derzeit verletzte Noussair Mazraoui (Marokko) mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften zu den Turnieren in Katar (12. Januar bis 10. Februar) und der Elfenbeinküste (13. Januar bis 11. Februar) reisen und könnten den Münchnern damit sogar in bis zu sechs Liga-Spielen fehlen.

Um auch im sich zuspitzenden Meisterschaftskampf mit Bayer Leverkusen Anschluss zu halten, "brauchen wir einen konkurrenzfähigen Kader", betonte Tuchel. Im kommenden Transferfenster wolle man dementsprechend planen: "Das ist bei uns ein Thema, das aufzufangen, und wir versuchen das Beste."

