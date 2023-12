Serhou Guirassy erzielte 17 Tore in 14 Spielen

Vorstandschef Alexander Wehrle von Bundesliga-Überflieger VfB Stuttgart ist sehr optimistisch, dass Stürmer Serhou Guirassy über den Winter hinaus für die Schwaben auf Torejagd geht. "Ich sehe derzeit keine anderen Anzeichen", antwortete Wehrle in der Bild am Sonntag auf die Frage, ob der Angreifer beim VfB bleibe.

"Serhou hat sich im Sommer für den VfB Stuttgart entschieden, obwohl er Angebote von Klubs aus dem Ausland hatte, bei denen er deutlich mehr Geld hätte verdienen können", sagte der 48-Jährige und ergänzte: "In erster Linie geht es ihm darum, Fußball zu spielen und Tore zu schießen. Serhou will in einer funktionierenden Mannschaft spielen. Er betont in den Gesprächen immer wieder, dass er sich beim VfB sehr wohlfühlt."

Mit bereits 17 Saisontoren hat Guirassy entscheidenden Anteil am Höhenflug der Stuttgarter, die nach 16 Spieltagen als Tabellendritter völlig überraschend auf Champions-League-Kurs liegen. Der 27-Jährige war im Sommer von Stade Rennes nach Stuttgart gewechselt, schoss sich mit seinen Treffern aber ins Schaufenster von Spitzenklubs und soll eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro besitzen.

