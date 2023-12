Keine Zeit zum Ausruhen für den Sieger der Klub-WM

Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 27. Dezember

FUSSBALL: Klubweltmeister in der Verfolgerrolle

DARTS: Deutsche Party oder große Ernüchterung?

FUSSBALL: Nach dem Gewinn der Klub-WM greifen Pep Guardiola und Manchester City in der Premier League wieder ins Geschehen ein. Der Meister befindet sich jedoch in der ungewohnten Rolle des Verfolgers, wegen einiger Patzer sind der FC Arsenal und der FC Liverpool an der Tabellenspitze enteilt. ManCity tritt ab 21.15 Uhr beim FC Everton an, zuvor empfängt der kriselnde FC Chelsea bereits Crystal Palace (20.30 Uhr/beide Sky).

DARTS: Nach der Weihnachtspause geht die WM im Londoner "Ally Pally" in die heiße Phase. Martin Schindler (Strausberg) eröffnet die dritte Runde mit seiner Partie gegen den Engländer Scott Williams (13.40 Uhr/Sport1 und DAZN), im Anschluss kriegt es der deutsche Topspieler Gabriel Clemens (Saarwellingen) mit Dave Chisnall zu tun. Der WM-Halbfinalist des Vorjahres wird seine Bestform brauchen, um "Chizzy" zu besiegen. Am Abend stehen mit den Matches des dreimaligen Weltmeisters Michael van Gerwen (21.15 Uhr) und Titelverteidiger Michael Smith (22.30 Uhr) weitere Highlights an.

