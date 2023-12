Fußball-Nationalspieler Leroy Sane hat bei sich selbst einen Reifeprozess festgestellt. Er sei seit seinem Wechsel von Manchester City zum FC Bayern München "in allen Bereichen erwachsener geworden", sagte Sane im Interview mit dem Mitgliedermagazin "51". "Damals war ich 24 Jahre jung, im Januar werde ich 28. Ich denke, in diesem Altersbereich macht jeder Mensch noch mal eine gewisse Entwicklung durch im Reifeprozess."

Ist reifer geworden: Leroy Sane

Foto: AFP/SID/MICHAELA REHLE

"...bin inzwischen zweifacher Familienvater, das lässt einen ebenfalls reifer werden"

Sane räumt auch Fehler in der Vergangenheit ein. "Im Nachhinein gebe ich ja selbst zu, dass ich früher manchmal zu leicht Angriffsflächen geboten habe, in die dann Dutzende Dinge hineininterpretiert wurden. Aber auch daraus lernt man. Man wird erwachsener und entwickelt selbst ein besseres Gespür dafür, was wie außen ankommt", sagte der Offensivspieler, und ergänzte: "Ich hatte in meiner Karriere Ups and Downs, aber auch aus den Downs habe ich vieles lernen können. Zudem bin ich inzwischen zweifacher Familienvater, das lässt einen ebenfalls reifer werden."

In dieser Saison spielt Sane auf einem konstant hohen Niveau. "Ich hatte unter Thomas Tuchel bereits eine sehr gute Vorbereitung. Alles hat sich sehr gut angefühlt. Und dann hat eines zum anderen geführt. Mein Selbstvertrauen wurde größer und größer, und mit dieser Selbstsicherheit läuft es dann insgesamt einfach besser", sagte Sane.

© 2023 SID