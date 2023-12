Der krisengeschüttelte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln geht ohne neuen Cheftrainer in die Vorbereitung auf die restliche Saison. Wie der Klub am Sonntag bekannt gab, wird Interimscoach Andre Pawlak am Dienstag den Trainingsauftakt leiten. Elf Tage später steht zum Abschluss der Hinrunde das richtungsweisende Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim an.

Andre Pawlak wird erneut Interimstrainer beim 1. FC Köln

Der Tabellenvorletzte hatte sich am 21. Dezember von Trainer Steffen Baumgart getrennt und ist seitdem auf der Suche nach einem Nachfolger.

Den Kampf um den Klassenverbleib erschwert, dass der FC in den kommenden beiden Transferperioden keine Spieler neu unter Vertrag nehmen darf. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte ebenfalls am 21. Dezember die von der FIFA gegen den Klub verhängte Transfersperre bestätigt.

