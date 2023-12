Abschied aus Leipzig: Fabio Carvalho (l.)

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Ausleihe des portugiesischen Offensivspielers Fabio Carvalho vorzeitig und mit sofortiger Wirkung beendet. Wie der Pokalsieger am Sonntag mitteilte, kehrt Carvalho zum FC Liverpool zurück.

Der 21-Jährige war im Sommer auf Leihbasis von den Reds zu den Leipzigern gewechselt, in neun Bundesliga-Spielen aber nur auf 158 Einsatzminuten gekommen. Zudem kam Carvalho dreimal in der Champions League, zweimal im DFB-Pokal sowie im Supercup zum Einsatz. In Liverpool steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

