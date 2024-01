Knapp zwei Wochen nach der Trennung von Chefcoach Steffen Baumgart hat der kriselnde Fußball-Bundesligist 1. FC Köln auch Co-Trainer Rene Wagner und Torwarttrainer Uwe Gospodarek freigestellt. Dies teilte der Klub am Dienstag mit.

Baumgart-Vertrauter Wagner (r.) verlässt den FC

Foto: IMAGO/IMAGO/SID/IMAGO/Ulrich Hufnagel

Der 35 Jahre alte Wagner habe "uns klar zu verstehen gegeben, dass er Steffen gerne folgen würde, wenn dieser eine neue Anstellung findet", sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller. Wagner hatte bereits in Paderborn als Baumgarts Assistent gearbeitet. Die Trennung von Gospodarek sei "aus klubstrategischen Gründen" vollzogen worden.

Köln hatte am Dienstag das Training nach der kurzen Weihnachtspause aufgenommen. Andre Pawlak, seit 2019/20 Co-Trainer beim FC, leitete die Einheit am Geißbockheim. Einen neuen Cheftrainer will der Klub "in den nächsten Tagen" vorstellen, es werde eine "externe Lösung geben", hatte Keller betont.

Christian Keller hat in der Medienrunde über den Auswahlprozess des neuen Cheftrainers gesprochen. Zur Meldung geht es hier 📲 https://t.co/l2bfB5rd7l

___#effzeh pic.twitter.com/nm5zQPwUse — 1. FC Köln (@fckoeln) January 2, 2024

© 2024 SID