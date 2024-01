Soll in Frankreich Spielpraxis sammeln: Irvin Cardona

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Stürmer Irvin Cardona für die restliche Saison an den französischen Zweitligisten AS St. Etienne verliehen. Das teilten die Augsburger am Mittwoch mit. Der 26 Jahre alte Franzose war im Januar 2023 zum FCA gewechselt, seitdem aber nur auf 13 Bundesliga-Spiele (ein Tor) gekommen.

"In der Vorrunde hatte Irvin wenig Spielzeit. Mit der Leihe zu St. Etienne bietet sich eine sehr gute Möglichkeit, bei der Irvin in einem ambitionierten Verein und unter seinem ehemaligen Trainer zu regelmäßigen Einsatzzeiten kommen wird", sagte Sportdirektor Marinko Jurendic.

