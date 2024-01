Can: Jadon Sancho ist ein Unterschiedsspieler

Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can sieht Jadon Sancho für den Fall des Transfers als perfekte Verstärkung an. "Ich persönlich würde mich extrem freuen, weil ich viel von ihm halte, und ich glaube schon, wenn er kommt, wird er uns weiterhelfen", sagte Can im Sky-Interview im BVB-Trainingslager in Marbella.

Mit der Rückkehr des englischen Flügelspielers von Manchester United wird in den kommenden Tagen gerechnet, zur Vertragsunterschrift fehlen anscheinend nur noch Details. "Er ist immer gut für ein Tor, ist immer gut für einen Assist", betonte Can: "Er hat extremes Talent und ist einfach ein Unterschiedsspieler."

In 137 Pflichtspielen für den BVB hatte Sancho 50 Tore erzielt, Höhepunkt war der Gewinn des DFB-Pokals im Mai 2021. Beim 4:1 im Finale gegen RB Leipzig gelangen ihm zwei Treffer.

