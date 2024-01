Fällt vorerst aus: Daniel Peretz

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss zum Rückrundenstart auf Ersatztorwart Daniel Peretz verzichten. Wie die Münchner am Samstag mitteilten, hat sich der 23-Jährige im Training eine Innenbandverletzung am rechten Knie zugezogen und wird "in den kommenden Wochen" fehlen.

In der Hinrunde war Peretz, der im Sommer von Maccabi Tel Aviv nach München gewechselt war, einmal im DFB-Pokal zum Einsatz bekommen. Am 12. Januar bestreiten die Bayern gegen die TSG Hoffenheim ihr erstes Pflichtspiel des neuen Jahres.

