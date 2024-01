Am heutigen Montag, dem 8. Jänner 2024, um 17:12 Uhr hat eine traurige Nachricht den deutschen Fußball schwer erschüttert: Franz Beckenbauer, der "Sommermärchen-Macher" 2006, ein Weltmeister als Spieler und Trainer, ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben.

"Im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen..."

"In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist. Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen", gab die Familie am Montagabend bekannt.

"Franz Beckenbauer war definitiv der größte deutsche Fußballer aller Zeiten und obendrein einer der tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe", sagte DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke.

Sein sportliches Erbe ist ein großes: Franz Beckenbauer wurde Weltmeister als Spieler im Jahr 1974 sowie als Cheftrainer 1990. 2006 gelang ihm das "Sommermärchen". Obendrein zelebrierte er den Meister und Europapokalsieger mit seinem Herzensverein FC Bayern München.

Aus dem öffentlichen Rampenlicht hatte sich der 78-Jährige bereits seit einiger Zeit zurückgezogen.

Fotocredit: AFD/SID/Sascha Schuermann