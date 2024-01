Boniface (r.) muss unters Messer

Foto: AFP/SID/Focke Strangmann

Die Diagnose steht fest: Bayer Leverkusens Toptorjäger Victor Boniface hat sich eine Muskelsehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich zugezogen und muss in den kommenden Tagen operiert werden. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Dienstagvormittag, teilte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit. Der 23-Jährige werde "voraussichtlich Anfang April wieder in den Kader" von Bayer-Coach Xabi Alonso zurückkehren können.

Boniface hatte die Blessur im Training der nigerianischen Nationalmannschaft erlitten und war daraufhin zur Werkself zurückgekehrt. Der Mittelstürmer verpasst damit nicht nur den Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar), sondern auch weite Teile der Bundesliga-Rückrunde.

Der Angreifer war im Sommer vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise nach Leverkusen gewechselt. Unter dem Bayer-Kreuz überzeugte Boniface auf Anhieb, in 23 Pflichtspielen erzielte er 16 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor.

© 2024 SID