In der Hofkapelle wird das Kondolenzbuch ausgelegt

In Gedenken an den am Sonntag verstorbenen Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer wird in München ein Kondolenzbuch ausgelegt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird sich am Mittwoch (11.00 Uhr) mit Vertretern des FC Bayern in der Hofkapelle der Residenz in die Beileidsschrift eintragen. Das gab die bayerische Staatskanzlei am Dienstag bekannt.

Auch Staatskanzleiminister Florian Herrmann und Sozialministerin Ulrike Scharf nehmen an der Zeremonie teil. Ab 12.00 Uhr können sich bis zum 19. Januar (täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr) außerdem Bürgerinnen und Bürger in das Kondolenzbuch eintragen.

Bayern München legte darüber hinaus zum Gedenken an seine Vereinsikone zwei weitere Kondolenzbücher aus. Fans können sowohl am Eingang zum Vereinsgelände als auch in der "Hall of fame" des FC-Bayern-Museums im Münchner Stadion mit persönlichen Worten Abschied von Beckenbauer nehmen. Nach dem Eingang "unzähliger Briefe, Emails und Nachrichten aus der ganzen Welt" öffnen die Bayern ab Mittwoch auch ein "digitales Kondolenzbuch" für Trauereinträge von Fans rund um den Globus. Weiteren Bayern-Angaben zufolge sollen alle Einträge und Abschiedsbotschaften später "in einer Gesamtausgabe zusammengeführt werden, um das Andenken der Anhänger an diese Legende zu bewahren".

