"DANKE FRANZ" - die Arena von Bayern München erstrahlt im Gedenken an das Vereins-Idol Franz Beckenbauer. In riesigen weißen Buchstaben auf rotem Grund beleuchtete der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend die Außenhaut seines Stadions, um die wahrscheinlich wichtigste Figur der Klubgeschichte zu würdigen.

Die Arena erstrahlt für Franz Beckenbauer

Foto: /SID

Für einige Tage soll die Allianz-Arena jeweils von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr mit dem Schriftzug strahlen. Zum Ausklang wird die Sonderbeleuchtung auch am Freitag beim Bundesliga-Heimspiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) von 16.30 Uhr bis 1.00 Uhr zu sehen sein.

Auch schon beim Training der Münchner am Dienstag war Beckenbauer allgegenwärtig. Trainer Thomas Tuchel und seine Spieler posierten vor dem Start der Einheit mit einem aktuellen Trikot mit einem "Danke Franz"-Aufdruck sowie einem Original-Trikot Beckenbauers, das dieser am 26. Juni 1965 in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga gegen Tennis Borussia Berlin getragen hatte.

Beim Training trugen Kapitän Manuel Neuer und Co. Trauerflor. "Das Team als Herzstück des gesamten Vereins steht in Trauer an der Seite seiner Familie und Freunde", hieß es vonseiten der Bayern. Beckenbauer war am Sonntagabend im Alter von 78 Jahren verstorben. Fans aus aller Welt können sich ab Mittwoch in ein digitales Kondolenzbuch eintragen.

Würdigung von Franz Beckenbauer: Gedenkfeier in der Allianz Arena



Der FC Bayern wird am Freitag, 19. Januar, ab 15 Uhr eine große Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in seiner Allianz Arena veranstalten.



Alle weiteren Informationen dazu ⤵ — FC Bayern München (@FCBayern) January 9, 2024

