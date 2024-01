Stürmerstar Harry Kane hat den Wechsel aus der Premiere League zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München nicht bereut. "Ich bin sehr glücklich, Teil des FC Bayern zu sein, einem der größten Vereine der Welt, und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf höchstem Niveau bewegen und beweisen möchte", sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft der Sport Bild: "Dieser Verein zeichnet sich durch seine Siegermentalität aus – es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein."

Harry Kane ist glücklich in München

"Fankultur hat mich umgehauen."

Kane war vor der Saison für eine Ablöse von 100 Millionen Euro von den Tottenham Hotspur in die Bundesliga gewechselt. Begeistert ist der 30-Jährige vor allem von den Anhängern der deutschen Klubs. "Die Fankultur in Deutschland hat mich von Anfang an umgehauen", äußerte der Torjäger: "Ich genieße die neuen Stadien, die neuen Umgebungen. Das Verhalten der Fans ist faszinierend."

