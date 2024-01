Trainer Pellegrino Matarazzo vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim wird in der Vorbereitung auf den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga am Freitag bei Rekordmeister FC Bayern München (20.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) auf den Tod der Münchner Ikone Franz Beckenbauer reagieren.

Pellegrino Matarazzo erwartet große Emotionen in München

"Das erste Spiel in München nach seinem Tod wird sicher sehr emotional für alle. Darauf werde ich die Jungs vorbereiten", sagte der Coach am Mittwoch: "So bald das Spiel läuft, sind die Jungs dann hoffentlich in ihrem Tunnel."

Mit Blick auf das Spiel reisen die Hoffenheimer laut Matarazzo "mit einer gesunden Portion Respekt" nach München: "Wir brauchen eine Top-Performance, dann haben wir eine Chance. Mit diesem Anspruch fahren wir hin." Um den Münchner Starstürmer Harry Kane aus der Partie zu nehmen, braucht es nach Ansicht des Trainers "einen guten Tag im defensiven Verbund".

Ob Abwehrspieler Kevin Vogt bei den Bayern antreten wird, scheint noch offen. Dem 32-Jährigen, der noch bis Juni 2025 bei der TSG unter Vertrag steht, liegt ein lukratives Angebot vom Ligarivalen Union Berlin vor. Die Hoffenheimer wollen angeblich drei Millionen Euro Ablöse. "Von dem Interesse habe ich natürlich was mitbekommen. Aber so lange er da ist, werde ich mit ihm planen", sagte Matarazzo über die Personalie.

Sicher fehlen werden in München die Langzeitverletzten Mergim Berisha und Marco John, der im Aufbautraining befindliche Dennis Geiger und Diadie Samassekou (Afrika-Cup).

