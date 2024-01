Nach erfolgreicher OP startet Boniface nun mit der Reha

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Bayer Leverkusens Toptorjäger Victor Boniface hat sich erfolgreich einer Operation nach der in der Vorbereitung auf den Afrika-Cup erlittenen Muskelsehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich unterzogen. Wie der Werksklub am Mittwoch bekanntgab, führte Prof. Dr. Ulrich Stöckle in der Berliner Charite die OP durch. Stöckle hatte bereits die Bayer-Profis Patrik Schick und Arthur unter dem Messer.

Boniface hatte die Blessur im Training der nigerianischen Nationalmannschaft erlitten und war daraufhin zur Werkself zurückgekehrt. Der Mittelstürmer verpasst nicht nur den Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar), sondern auch weite Teile der Bundesliga-Rückrunde.

Boniface wird nun im Laufe der Woche nach Leverkusen zurückkehren, wo er im klubeigenen Rehabilitations- und Trainingszentrum mit der Behandlung starten wird.

© 2024 SID