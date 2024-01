Leverkusen ist Favorit in Augsburg

Foto: AFP/SID/UWE KRAFT

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen wird erfolgreich ins Jahr 2024 starten. Daran besteht für Sportwettenanbieter bwin kein Zweifel. Zum Abschluss der Hinrunde fährt die Werkself am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit der Quote 1,52 klar favorisiert zum FC Augsburg (Quote 5,75).

Noch sicherer erscheint für bwin ein Sieg von Verfolger Bayern München am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) gegen die TSG Hoffenheim (Quote 1,16). Schocken die Kraichgauer den Rekordmeister und gewinnen in München, zahlt bwin das 14,50-Fache des Einsatzes zurück.

