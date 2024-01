Die Gedenkfeier zu Ehren des verstorbenen Franz Beckenbauer am Freitag, den 19. Januar 2024, wird im Fernsehen zu sehen sein. Die ARD überträgt die Veranstaltung in der Münchner Allianz Arena ab 15 Uhr live. Möglich wurde dies durch die Vorverlegung eines eigentlich um diese Zeit vorgesehenen Biathlon-Rennens in Antholz.

Gedenkfeier am 19. Januar in der Allianz Arena

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hatte nach dem Tod Beckenbauers zu der Feier geladen. Im Zentrum stehe dabei "das Andenken an Franz Beckenbauer, der die Fußballfans auf der ganzen Welt bewegt und begeistert hat - und das weit über das Spielfeld hinaus", hieß es einer Mitteilung des Vereins.

