Nicht nur Weltfußballer und Weltmeister Messi hat es in die USA gezogen, sondern nun auch einen ehemaligen Offensivakteur vom FC Red Bull Salzburg und RB Leipzig, der zuletzt in Diensten vom VfL Borussia Mönchengladbach war: Hannes Wolf. Bei den Gladbachern wurde nun laut der "WAZ" ein halbes Jahr vor Vertragsende der Kontrakt mit dem 24-jährigen, gebürtigen Grazer aufgelöst, der künftig bei MLS-Klub New York City FC spielen wird und dem Vernehmen nach dort einen Vierjahresvertrag unterschreiben soll.

Hannes Wolf (l.) gegen 2014-Rio-Weltmeister Christoph Kramer heuer am 2. Jänner bei einer seiner letzten Trainingseinheiten für die Gladbacher Borussen.

„Für Hannes hat es in Gladbach leider nicht mehr gepasst"

„Für Hannes hat es in Gladbach leider nicht mehr gepasst. Nun freut er sich auf die neue Aufgabe. Er hatte bei New York von Anfang an ein gutes Gefühl“, bestätigte sein Berater von der Firma Rogon den bevorstehenden Wechsel.

Bei den Gladbacher "Fohlen", die am Sonntag zum Jahresauftakt daheim den Überraschungs-Dritten VfB Stuttgart empfangen (ab 17:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und wo ja auch die ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber und Stefan Lainer (beide ebenfalls ehemals RB Salzburg) spielen, konnte sich Hannes Wolf nie wirklich etablieren, wurde zwischenzeitlich zu Swansea City ausgeliehen. Selbst unter seinem Förderer und Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose gelang beim Kultklub am Rhein nicht der Durchbruch. Verletzungspech warf Wolf obendrein zurück, sodass insgesamt 69 Pflichtspiel-Einsätze für die Borussia zu Buche stehten (fünf Tore, drei Assists).

Für den österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg absolvierte der Linksfuß von 2017 bis 2019 gesamt 89 Einsätze (22 Tore, 21 Assists) und galt als vielversprechendes Talent. Auch im Hinblick auf das ÖFB-Team, wo er zwar schon im Kader, doch noch zu keinem Spiel kam.

Seine Jugendvereine sind SC Seiersberg (2004–2008), SV Gössendorf (2008–2012), USV Vasoldsberg (2012), JAZ GU-Süd (2012–2014), FC Red Bull Salzburg (2014–2016). Nach seinem Wechsel im Sommer 2019 von RB Salzburg zu RB Leipzig war Wolf zunächst per Leihe und 2021 schließlich fix für eine Gesamtsumme von elf Millionen Euro zu Gladbach gewechselt. Die Fohlen verlässt der Offensivspieler nun ablösefrei Richtung New York.

