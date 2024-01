Kein Einstand nach Maß für Schultz beim FC

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der 1. FC Köln hat beim Debüt seines neuen Trainers Timo Schultz den ersehnten Heimsieg verpasst. Im ersten Spiel unter dem Nachfolger von Steffen Baumgart kam der FC gegen den 1. FC Heidenheim zu einem 1:1 (1:0) und gab dabei eine Führung aus der Hand. Mit nun elf Punkten zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Bundesliga hinkt der FC weiter klar hinterher.

Davie Selke (29.) brachte die Kölner mit seinem fünften Saisontor in Führung. Dem eingewechselten Adrian Beck (55.) gelang der Ausgleich für die Gäste, die zehn Punkte vor dem FC liegen.

Hinter dem FC lagen rund um den Jahreswechsel intensive Tage. Auf die Trennung von Baumgart und die Verkündung der Transfersperre folgten die Verpflichtung von Schultz und schließlich eine intensive Aussprache beim Mitgliederstammtisch zwischen Fans und Vorstand. Die Folgerung daraus: Nur gemeinsam kann Köln diese turbulente Phase überstehen. Mehr als 1000 Fans sorgten beim Abschlusstraining für Stimmung - und auch am Samstag im Stadion schrien sie ihre Mannschaft von Beginn an bedingungslos nach vorne.

Es dauerte jedoch bis zur 20. Minute, ehe Denis Huseinbasic aus der Distanz erstmals für Gefahr sorgte, seinen Schuss parierte Kevin Müller. Bei der anschließenden Ecke köpfte Selke etwas unbeholfen vorbei.

Die Doppelchance hatte Signalwirkung, Köln schnürte die Gäste in deren Hälfte ein - und ging durch Selke verdient in Führung. Der Stürmer nahm eine Flanke von Florian Kainz an und schloss aus der Drehung ab. Der abgefälschte Ball kullerte vom Pfosten über die Linie.

Heidenheims Norman Theuerkauf hätte kurz darauf den Kölnern einen herben Schlag versetzen können, doch er scheiterte mt seinem Schuss aus wenigen Metern an Marvin Schwäbe (34.).

Schultz, erst seit dem 4. Januar im Amt, ließ seine Mannschaft ähnlich forsch anlaufen, wie dies auch Baumgart angeordnet hatte. Damit erzwangen die Kölner immer wieder Ballgewinne, gefährlich wurde es vor der Pause aber nicht mehr.

Gleich nach Wiederbeginn hätte Linton Maina (46.) erhöhen können, Sekunden später vergab auch Selke. Das rächte sich fast umgehend: Beim Abschluss von Eren Dinkci (50.) auf der Gegenseite fehlte nicht viel, Tim Kleindienst (51.) schoss nach einer schlechten Abwehraktion von Rasmus Carstensen übers Tor. Beck machte es wenig später besser, als er freistehend ausglich.

Schultz reagierte nach einer Stunde mit der Einwechslung von Justin Diehl: Der Hoffnungsträger aus dem FC-Nachwuchs, der unter Baumgart keine Rolle gespielt hatte, weil er eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus bislang ablehnt, kam für Kainz aufs Feld. In der 80. Minute hatte Kölns Jan Thielmann nach einem Pfostenschuss, begünstigt durch einen Fehler von Torwart Müller, Pech.

© 2024 SID