Für Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat das Spieljahr 2024 denkbar schlecht begonnen. Mittelstürmer Davie Selke, mit fünf Saisontoren erfolgreichster Schütze des Tabellenvorletzten, sowie Ex-Nationalspieler Luca Waldschmidt fallen jeweils "mehrere Wochen" aus, wie der Klub am Sonntag mitteilte.

Selke verletzte sich am Samstag

Foto: IMAGO/Gladys Chai von der Laage/IMAGO/Gladys Chai von der Laage/SID/IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Bei dem 27 Jahre alten Offensivspieler Waldschmidt wurde bei einer MRT-Untersuchung ein Anbruch des Wadenbeins festgestellt, die Verletzung hatte er am Freitag im Training erlitten. Selke (28), am Samstag Torschütze zum 1:0 im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:1), unterzog sich am Sonntagmorgen aufgrund von Schmerzen im linken Fuß einer MRT-Untersuchung. Über die vage Prognose zur Ausfallzeit hinaus machte Köln keine Angabe.

Personell nachjustieren kann der 1. FC Köln wegen seiner Transfersperre nicht.

© 2024 SID