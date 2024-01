Schon jetzt haben zahlreiche prominente Gäste ihre Teilnahme für die Gedenkfeier zu Ehren des verstorbenen Franz Beckenbauer am kommenden Freitag angekündigt. Wie Fußball-Rekordmeister Bayern München am Dienstag mitteilte, werden neben Weggefährten des Kaisers auch weitere Sportstars und Politiker bei der Veranstaltung in der Allianz Arena (15.00 Uhr/ARD) anwesend sein.

Die Allianz Arena erleuchtet zu Ehren des Kaisers

So wird neben den beiden aktuellen Profimannschaften des FC Bayern und ehemaligen Mitspielern und Kollegen des Kaisers etwa auch Tennis-Ikone Boris Becker vor Ort sein. Die spanischen Top-Klubs Real Madrid und FC Barcelona sind ebenfalls durch Delegationen vertreten, aus der Bundesliga nehmen unter anderem Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) und Oliver Mintzlaff (RB Leipzig) an der Trauerfeier teil.

Von den Weltmeistern von 1974 haben sich unter anderem Günter Netzer und Wolfgang Overath angekündigt, auch Lothar Matthäus, Rudi Völler, Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger werden vor Ort sein. Aus dem Trainer-Bereich kommen unter anderem Otto Rehhagel, Hansi Flick und Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Aus der Politik hatten bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Ministerpräsident Markus Söder ihre Teilnahme angekündigt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, wird neben Bayern-Präsident Herbert Hainer, Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Söder auch Steinmeier eine Rede halten.

Demnach sei bei Scholz die Sorge vor erneuten Pfiffen groß gewesen. Zuletzt war der Kanzler bei einem Auftritt bei der Handball-Europameisterschaft mit einem Pfeifkonzert begrüßt worden. Das Kanzleramt betonte allerdings, eine Rede von Scholz sei nie geplant gewesen, er nehme als Gast teil.

