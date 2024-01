Nationalspieler Youssoufa Moukoko steht erstmals in dieser Saison in der Startelf des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der 19-Jährige stürmt beim Derby gegen den VfL Bochum (17.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) an der Seite von Niclas Füllkrug. Im Tor beginnt Alexander Meyer, der den erkälteten Gregor Kobel vertritt. Da neben Kobel auch Kapitän Emre Can angeschlagen ist und auf der Bank sitzt, wird Niklas Süle die Kapitänsbinde tragen.

Beginnt erstmals in dieser Saison: Youssoufa Moukoko

BVB-Trainer Edin Terzic berief zudem Rückkehrer Jadon Sancho und Außenverteidiger Ian Maatsen in die Startelf. Innenverteidiger Mats Hummels, der zuletzt gefehlt hatte, sitzt zunächst auf der Bank. Die Abwehrzentrale bilden Süle und Nico Schlotterbeck.

